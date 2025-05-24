Büyükşehir Spor A.Ş.\'den millet bahçesinde vatandaşları spora kaynaştıran uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Spor kuruluşu Spor A.Ş. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde keyif, eğlence ve spor dolu bir uygulamaya imza attı. Spontane olarak ziyaretçilerini portatif basketbol potası ve futbol kalesi ile karşılayan Spor A.Ş. personeli, vatandaşları spora keyifle dahil etti.

Birbirinden ilgi çekici ve renkli uygulamalarla vatandaşların karşısına çıkan ve sporu sevdirerek teşvik eden Büyükşehir Spor A.Ş., bu kez Kayserililerin karşısına seyyar olarak getirdikleri basketbol potası ve futbol kalesi ile çıktı.

Manzara karşısında önce şaşıran sonra ise basket ve kaleye gol atmaya koyulan vatandaşlar spora sempati kazanarak hem spor yaptı hem de eğlendi.

Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan ilginç etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgi görürken, millet bahçesinin ziyaretçileri, gezilerine renk katan personele teşekkür etti.

Sporu hayatın her anına ve alanına katmaya özen gösteren Spor A.Ş. 'Doğamızda Hareket Var' sloganı ile millet bahçesinin yanı sıra şehrin diğer noktalarında da söz konusu uygulamalara imza atmayı planlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu proje ve uygulamalarla Kayseri'yi 'Altın Bayraklı' Avrupa Spor Şehri haline getirirken, sürdürdüğü faaliyetlerle de bu ünvanının içini doldurmaya devam ediyor. - KAYSERİ