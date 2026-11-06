Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 5 takım yarın sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 5 takım yarın sahaya çıkıyor

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun düzenlediği 2026-2027 sezonu Erkekler Süper Ligi, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Ligde Buzadam Jolly, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Akıncılar, Yükseliş ve Zeytinburnu olmak üzere 5 takım mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2026-2027 sezonu Erkekler Süper Ligi'nde heyecan yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Bu sezon Erkekler Süper Ligi'nde Buzadam Jolly, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Akıncılar, Yükseliş ve Zeytinburnu olmak üzere beş takım mücadele edecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyerek, "2026-2027 sezonunun tüm takımlarımız için başarılı, heyecanlı ve centilmence geçmesini diliyorum. Erkekler Süper Ligi'nin Türk buz hokeyinin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüplerimize yeni sezonda sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.00 Yükseliş-Zeytinburnu (Ümitköy)

20.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Buzadam Jolly (Silivrikapı)

8 Kasım Pazar:

17.00 Yükseliş-Zeytinburnu (Ümitköy)

18.00 Buzadam Jolly-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Buz Adası)

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir BelediyesporZeytinburnuAkıncılarKocaeliTürkiyeSporSon Dakika

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