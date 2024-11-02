Buz Hokeyi Süper Lig Başladı

Erkekler Buz Hokeyi Intercity Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Buzadam Spor Kulübü- Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü karşılaşmasıyla başladı.
Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan maçta ilk devre, 4-0 Buzadam Spor Kulübü'nün üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıyı da 6-2 önde kapatan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 8-3 kazandı.
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