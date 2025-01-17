Buz Yüzme Dünya Şampiyonası\'nda Türk Sporcular Rekor Kırdı

Spor

İTALYA'DA düzenlenen IISA 6'ncı Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Bengisu Avcı ve Deniz Kayadelen'den dünya şampiyonluğu.

48 ülke ve 754 sporcunun katıldığı IISA 6'ncı Buz Yüzme Dünya Şampiyonası 14-18 Ocak'ta Italya'da devam ediyor. Centro Piscine Molveno'da düzenlenen şampiyonada Bengisu Avcı, 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya şampiyonu oldu ve rekor kırdı. Deniz Kayadelen ise 500 metre serbestte dünya şampiyonluğu, 100 metre serbestte ise dünya üçüncülüğü kazandı.

IISA 6'ncı Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bu sene Keaton Jones, Andreas Waschburger, Markus Rogan ve Alisa Fatum gibi dünya şampiyonalarında duyduğumuz isimlerin yanı sıra paralimpik yüzücüler de yarışıyor. Şampiyonada Türkiye'yi temsilen ise Bengisu Avcı, İrem Damar ve Deniz Kayadelen yer alıyor.