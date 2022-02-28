Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı - Son Dakika
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Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı

28.02.2022 16:38
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı

Atatürk Üniversitesi Kadın ve Erkek Buz Hokeyi ile Curling Takımları Türkiye Şampiyonalarından birincilikle döndü.

Atatürk Üniversitesi Kadın ve Erkek Buz Hokeyi ile Curling Takımları Türkiye Şampiyonalarından birincilikle döndü.

Akademik ve bilimsel çalışmaların yanında kültür, spor ve sanatsal faaliyetlere yönelik de çalışmalarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, yapmış olduğu yatırımların karşılığını elde edilen başarılarla almaya devam ediyor. Bu kapsamda; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, 24-27 Şubat 2022 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen ÜNİLİG Üniversitelerarası Curling ve Buz Hokeyi Türkiye Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Kadın ve Erkek Takımları birinci oldu.

Federasyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ile federasyon yetkililerinin yanı sıra, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanı ve öğretim üyeleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yetkilileri, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü temsilcileri ile çok sayıda sporseverin katıldığı müsabakalarda Atatürk Üniversitesi rüzgarı esti.

İlk olarak Erzurum Curling Arenada düzenlenen yarışlarda rakiplerine üstünlük sağlayan Kadın ve Erkek Spor Takımları birincilikle şampiyonayı tamamladı. Yine Erzurum'da düzenlenen bir diğer turnuvada elde ettiği sonuçlar neticesinde birincilik kürsüsüne çıkan Atatürk Üniversitesi Kadın ve Erkek Buz Hokeyi takımları altın madalyayla şampiyonayı noktaladı. Her iki şampiyonanın da kupaları Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay tarafından takdim edildi.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemizin Başarılarıyla Ön Plana Çıkması Bizlere Mutluluk Veriyor"

Üniversitenin geleceğini planlarken bir yandan da sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere de her türlü desteği vermeye devam ettiklerini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Akademik yaşam ile birlikte kültürel ve sportif alanlarda da aktif olan gençlerimiz hem daha iyi yetişmiş oluyor hem de üniversitelerin başarı katsayısını yükseltiyor. Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasına girmesini hedeflediğimiz 65 yıllık tecrübeye sahip olan üniversitemiz, her alanda başarılarıyla ön plana çıkması bizlere ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. Ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin marka değerini arttıran ve prestijini yükselten bu başarılar, spora ilgi duyan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini de sağlamaktadır. Bu düşüncelerle Atatürk Üniversitesinin adını zirveye yazdıran öğrencilerimizi, onlara daima destek olan kıymetli ailelerini, antrenörlerini ve hocalarımızı canı gönülden kutluyor, şahsım ve üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı

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Atatürk Üniversitesi, Buz Hokeyi, Curling, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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