Cabral, En Güzel Gol Ödülünü Aldı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı golle turnuvanın 'En Güzel Gol' ödülüne layık görülen Trabzonsporlu Sidny Lopes Cabral, kendisine oy veren futbolseverlere teşekkür ederek, "Bu an için ne kadar minnettar olduğumu tarif edemem. Umarım bu sezon Trabzonspor için yine böyle goller atabilirim" dedi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı attığı golle turnuvanın en güzel golüne imza atan Sidny Lopes Cabral, kulübün sanal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımladı. Taraftarların oylarıyla bu ödüle layık görülen başarılı futbolcu, yaşadığı mutluluğu dile getirirken yeni sezon öncesinde Trabzonspor taraftarına da umut veren bir mesaj gönderdi. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Cabral, "Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki En Güzel Gol ödülünü kazandım. Bu an için ne kadar minnettar olduğumu tarif edemem" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda bordo-mavili formayla da aynı başarıları tekrarlamak istediğini belirten Cabral, "Umarım bu sezon Trabzonspor için yine aynı böyle goller atabilirim. Herkese teşekkürler" dedi.