Çağdaş Atan'a büyük şok! Eski takımına çuval çuval para ödeyecek

17.10.2025 00:29
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetmesi sonucu 12 milyon TL ödemesine karar verdi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, tarafından Zecorner Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

2022-2023 sezonu öncesi Zecorner Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti.

HAKSIZ BULUNDU

Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşındı. Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Ekonomi, Finans, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

09:17
09:15
08:52
08:45
08:27
07:37
