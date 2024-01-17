- Çağdaş Atan: "Amacımız kupada gidebildiğimiz kadar gidebilmek, finale uzanmak"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, "Amacımız kupada gidebildiğimiz kadar gidebilmek, finale uzanmak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda RAMS Başakşehir, evinde karşılaştığı Boluspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turu geçtiklerini için çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Amacımız kupada gidebildiğimiz kadar gidebilmek, finale uzanmak. Bu takım geçen sen kupada final oynadı. Başakşehir kurulduğundan bu yana 10 yılda 8 kere Avrupa'ya gitmiş, kupa bunun için en kolay yollardan biri. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Rotasyon yapıp, iyi oynayarak sonuçlar almak bizim için çok önemli. 22 tane oynamaya hazır oyuncum var. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde final gibi bir Karagümrük lig maçı var. Oraya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Josef'in en az 15 güne daha ihtiyacımız var"

Yeni transfer Josef de Souza'nın yaklaşık 15 gün sonra hazır hale geleceğini ifade eden Çağdaş Atan, "Josef en son maçını Ağustos sonu oynadı. Ondan sonra ameliyat geçirdi ve takım antrenmanı yapmadı. Süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Çok genç bir oyuncu değil hemen yüklenemiyoruz. İyi iletişimiz var, çok iyi niyetli. Bazı bölümlerde fiziksel bazı bölümlerde taktiksel antrenmanlara katılıyor. Sanırım 15-20 gün içinde kapasitesini yüzde 70-80'e çıkarmış bir Josef izleyebiliriz. Yavaş yavaş süre vererek onu hazırlamaya çalışacağız. En az 15 günü daha ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Bir orta saha ve kanat oyuncusuyla ilgili isteğimiz var"

Geçtiğimin gün sponsorluk anlaşmasında Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 3 transfer yapacaklarına yönelik açıklamasının hatırlatılması ve hangi bölgelere transfer yapılacağının sorulması üzerine Atan, "Bir orta saha ve kanat oyuncusuyla ilgili isteğimiz var. Olursa sol bek konusunda alternatif oluşturabiliriz. Olmazsa yapacak bir şey yok ama olursa bir sol bek, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu almayı planlıyoruz" diye cevapladı.

"Eminim ki başkanımız ve yöneticilerimiz en yakın zamanda bu sorunu çözeceklerdir"

Yabancı bir basın mensubunun sosyal medya hesabından İsrail paylaşımı yapan Eden Karzev ile ilgili sorduğu soruya İngilizce cevap veren Teknik Direktör Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Açıkçası Eden'le ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki başkanımız ve yönetim kurulumuz oyuncularla olan sorunu kulüple de çözmeye çalışıyor. Kulübümüzü ve oyuncuyu düşünmeliyiz. Çok hassas bir durum. Ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz konusunda dikkatli olmamız lazım. Umarım en kısa sürede sorunu çözerler. Henüz Eden Karzev ile konuşmadım. O da üzgün biliyorum. Ama bu son derece hassas bir konu. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Eminim ki başkanımız ve yöneticilerimiz en yakın zamanda bu sorunu çözeceklerdir.

Aslında kulüp olarak tüm oyuncularımıza sosyal medyada bu konuda hiçbir şey paylaşmamalarını söylemiştik. Ama aniden bir şey paylaştı. Bunu bilmiyorduk ve beklemiyorduk. Yani bu benim işim değil. Ama dediğim gibi oyuncuyu, kulübü ve inancımızı çok dikkatli düşünmeliyiz. Tamamen savaşa, savaşlara karşıyım. Ben de sivillerin öldürülmesine, çocukların öldürülmesine, masum insanların öldürülmesine kesinlikle karşıyım. Umarım en yakın zamanda son bulur ve bütün dünya barış içinde yaşar.

Sadece kendi açımızdan düşünmememiz gerek. Sosyal medyada neler paylaştığımızı düşünmeliyiz ve gerçekleri düşünmeliyiz. Elbette Müslüman bir ülke, siviller, masum insanlar, çocuklar konusunda çok hassasız. Eden de sosyal medyasında paylaştıkları hakkında dikkatli olmalı. Ülkesi ve ailesi için bir şeyler yapmaya çalışmasına saygı duyuyorum. Ama nerede yaşadığı ve nerede oynadığı bilmesi gerekiyor ve buna saygı duymalı. Eden Karzev'e kızmıyorum ama hepimizin ne yaptığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor."