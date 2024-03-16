Çağdaş Atan, Ankaragücü maçının saha zeminini eleştirdi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri maçtaki saha zeminine yönelik eleştirilerde bulundu.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, Eryaman Stadı'nın zemininde futbol oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ankaragücü'nü tebrik ederim. Bundan 2-3 hafta önce bir büyük takımın maçı öncesi Gençlerbirliği'nin karşılaşmaları Keçiörengücü'nün sahasında oynandı. Başakşehir veya bir Anadolu takımı gelince üvey evlat muamelesi görüyor. Gençlerbirliği dün burada bir maç oynadı. Onlar da burada oynamak istedi, hak veriyorum. Burası ülkenin başkenti. Bugün iki takımın da kaliteli oyuncuları vardı. İki genç jenerasyon hocanın oynamak isteyen takımı sahadaydı. Genç jenerasyonu neye göre değerlendireceğiz şimdi biz. 1990'lı yıllara geri mi dönelim? Uzun top atıp koş peşine mi oynayalım. Bizden istenilenle bize verilenler arasında fark var. Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım."
İlk yarı önemli fırsatlar kaçırdıklarını dile getiren Atan, "Gerçekten kötü goller yedik. Bizim kalitemize göre yediğimiz goller yakışmadı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. En başında söylediğim gibi sözlerim Ankaragücü ve Gençlerbirliği camiaları için değil. Sözlerimiz Türk futbolunun gelişimi adına, burası ülkenin başkenti. Seyirci harika. Bu seyircinin önünde daha güzel futbol, daha güzel oyun oynamak ister insan. Ama maalesef bize verilenle istenilen arasında çok büyük fark var." diye konuştu.
Ligde ilk 5 için bir adım geri gittiklerini de aktaran Atan, alt yaş kategorilerindeki milli takım tercihlerini de eleştirdi.
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La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu. Maçın sonucunda Pınar Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, Sivasspor'u konuk ediyor.
Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçında son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Jonas Svensson, Joa Worrall, Emrecan Terzi ve Daniel Amartey'e görev veren Santos, Onur Bulut, Necip Uysal, Arthur Masuaku ve Al-Musrati'nin yerine bu oyuncuları sahaya sürdü.
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