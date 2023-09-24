Çağdaş Atan, Serdar Gürler'in kaçırdığı golü değerlendirdi: İlk kez böyle bir gol kaçırdı

Süper Lig ekibi Rams Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"GOLÜ ATSAK BAŞKA OLACAK"

Karşılaşmayı değerlendiren 43 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak" dedi.

"KARİYERİNDE İLK KEZ BÖYLE BİR GOL KAÇIRDI"

Kaçan gole de değinen Atan, "Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik" ifadelerini kullandı.