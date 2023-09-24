Çağdaş Atan, Serdar Gürler'in kaçırdığı golü değerlendirdi: İlk kez böyle bir gol kaçırdı - Son Dakika

Çağdaş Atan, Serdar Gürler'in kaçırdığı golü değerlendirdi: İlk kez böyle bir gol kaçırdı

Son Güncelleme: 24.09.2023 00:55

Süper Lig ekibi Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi. Atan, ''Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi Rams Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"GOLÜ ATSAK BAŞKA OLACAK"

Karşılaşmayı değerlendiren 43 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'ı tebrik ederim. İyi başlamadık. Baskı yapamadık, ikinci topları almakta zorlandık. 15 dakika sonrası oyunu tuttuk. Gol yediğimiz ana kadar, pozisyonlar bulduk. Golü atsak, başka olacak" dedi.

"KARİYERİNDE İLK KEZ BÖYLE BİR GOL KAÇIRDI"

Kaçan gole de değinen Atan, "Serdar Gürler kariyerinde belki de ilk kez böyle bir gol kaçırdı. İlk yarı 0-0 bitse, ikinci yarı daha farklı bir senaryo ile sahada olabilirdik" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Serdar Gürler, Çağdaş Atan, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan, Serdar Gürler'in kaçırdığı golü değerlendirdi: İlk kez böyle bir gol kaçırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 İlk kez böyle bir gol kaçırdı
00:33 Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeniler evlerini toplu halde yakıyor
00:19 Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'den BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma: Artık sizden bıktık
23:48 Dubois, Galatasaray'da 1 yılda yaptığını RAMS Başakşehir'de sadece 2 maçta yaptı
23:34 Okan Buruk'tan maç sonrası bir garip açıklama: Golü yüzük nedeniyle yedik
22:48 Maça damga vuran Ziyech, ikinci maçında siftah yaptı
22:15 Mauro Icardi, Süper Lig Tarihinde Rekor Kırdı!
22:18 Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü
21:57 Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti
21:53 Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2023 01:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan, Serdar Gürler'in kaçırdığı golü değerlendirdi: İlk kez böyle bir gol kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement