Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Hem ligi hem de kupayı düşünerek hareket ettik - Son Dakika
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Spor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Hem ligi hem de kupayı düşünerek hareket ettik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünerek bir kadro çıkardıklarını belirterek, zorunlu rotasyon yaptıklarını söyledi.

28.02.2024 20:30
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünerek bir kadro çıkardıklarını belirterek, zorunlu rotasyon yaptıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, hem ligi hem de kupayı düşünerek hareket ettiklerini belirterek, "Hem ligi hem de kupayı düşünerek bir kadro çıkardık. Oyunu 60-70 dakikaya taşmak istiyorduk. Ters ayakta kalmamız topu rakibe vermemize neden oldu. Çok oyun kuramadan oyunu kabul etmiş gibi gözüktük. İkinci yarı durgunlaşan ve istediğimiz seviyeye gelen oyunda beklemediğimiz bir gol yedik. Ligi de düşünerek hareket ettik. Zorunlu rotasyonlar yaptık. Trabzonspor'a başarılar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Hem ligi hem de kupayı düşünerek hareket ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Hem ligi hem de kupayı düşünerek hareket ettik - Son Dakika
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