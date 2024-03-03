- Çağdaş Atan: "Karşımızda zorlu bir rakip vardı, kazandığımız için mutluyum"
İSTANBUL - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün daha coşkulu ve istekli oynayabilirdik ama karşımızda da zorlu bir rakip vardı. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zor bir maç olacağını düşündüklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Maçın özellikle ilk 15 dakikalık bölümünde Samsunspor baskı yapmaya çalıştı. Marius'a atılan uzun toplardan sonra ikinci topları çok iyi topluyorlar. Oralarda biz ikinci topları alamadık. Bunun üzerine çok değinip, çalışmamıza rağmen oraya Samsunsporlu oyuncular çok istekli gidiyorlar. O topları iyi alıp oradan sonra hücum etmeye çalışıyorlar. Açıkçası 15-20 dakika bocaladık. Geriden oyun kurarken Muhammed'in de topu oyuna iyi sokmasıyla beraber birkaç kere bloğu kırıp arkalarına geçmeye çalıştık ama topu tekrardan geriye alıp zaman kaybettik. Bir pozisyonda Kemen oyun kurarken hata yaptı ve orada Ntcham'a bir şans verdik. Maçın 20. dakikasından sonra toparladığımızı söyleyebilirim. Bana göre maçın kırılma anı kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra oyun normal olarak bizim kontrolümüze geçti. Samsunspor da biraz bekleme pozisyonuna geçti. Özellikle 45 ile 85. dakikalar arası topa çok sahip olduk, rakibi çok fazla topun peşinden koşturduk. O ara biraz daha üretken olabilirdik, üçüncü bölgede daha keskin kararlar verebilirdik. İkinci golü bulamadık. Son 5 dakikada tekrardan bir bocalama devresi geçirdik. Samsunspor, kulüp yapısı, oyuncuları ve taraftarıyla bu ligde takdiri hak eden bir kulüp. Bugün mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadılar. Onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz bir sürecin içindeydik. Ligin 12. haftası bizim için kırılma anı gibiydi. Deplasmanda oynadığımız Beşiktaş maçından sonra beşinciyle aramızda 13 puanlık bir fark vardı. Şu an beşinciyle aramızda 1 puanlık fark var. Buradaki gelişim, istikrar ve değişim bence göz ardı edilmemeli. Bugün daha coşkulu ve istekli oynayabilirdik ama karşımızda da zorlu bir rakip vardı. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Bu oyun planına sadık kalacağız"
Oynadıkları pas oyununu geliştirerek devam ettirmek istediklerini belirten Atan, "Biz ısrarla geriden oyun kurmaya çalışıyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğimizi söyleyebilirim. Tabii bölüm bölüm bazen uzun toplara da başvuruyoruz ama biz bu oyunun, oyuncuyu geliştirecek kısım olduğunu düşünüyoruz. Ukalalık yapmak istemem ama herkesin beğendiği, takdir ettiği de Zerbi diye bir teknik direktör var. Bu adam İtalya'da bir şey kazanmadı. Ama bu hocanın oynattığı oyunda oyuncular devamlı market değerini yükseltiyorlar ve kulüpler satış yapıyor. Bizim için o yüzden bu oyun planı vazgeçilmezlerden bir tanesi. Biz bu oyun planına sadık kalacağız ve oyunumuzu geliştirerek bunu mekanik hale getirerek devam edeceğiz. Biz mevcut oyunculara bu oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Kış döneminde yaptığımız ve yaz döneminde yapacağımız hamlelerle ben bu oyunun çok daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü biz daha bir kamp geçirmedik. Sadece maçtan maça ve antrenmanlarda bu oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Planımız belli. Başakşehir'in DNA'sında da Abdullah hocanın zamanından beri bu pas oyunu var ve kulüp bu oyuna alışmış durumda. Riski minimuma indirip bu plan dahilinde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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