Çağdaş Atan: Maçta Kırılma Anları Fazlaydı

- Çağdaş Atan: "Maçın kırılma anlarının fazla olduğunu söyleyebilirim"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Piatek'e 2 takımdan ciddi teklifler var"

"Oyun ne kadar hızlı olursa, o kadar sorun yaşayabiliyoruz"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadeleye iyi başladıklarını söyleyerek, "Maçın kırılma anlarının fazla olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başladıklarını ve ilk 35 dakika oyunu tamamen domine ettiklerini söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Fenerbahçe'nin hafta sonu derbide kaybetmesiyle birlikte modunun düşük olmasını bekliyorduk. Yüksek şiddetli baskıyla başlayıp, oyuna sokmamaya çalıştık. Oyun da tam planladığımız gibi gitti. Bu aralar en büyük problemimizin penaltı atamamış olmamız. Trabzonspor maçı, Hatayspor maçı ve bu maç. Maçın dönüm noktasıydı. Maçta iyi bir noktaydık. Penaltı bu, kaçar. Oyun tam bizim kontrolümüzdeyken gereksiz attığımız 2-3 tane uzun topun biri Mert'in önünde kaldı ve kolay bir gol yedik. Maçın kırılma anlarının fazla olduğunu söyleyebilirim. Bizim kazandığımız penaltı pozisyonuna baktığımız zaman Livakovic kalede olsa yine anlayacağım. Bir önceki hafta içi oynanan Athletic Bilbao- Manchester United maçında Manchester lehine verilen ve kırmızı kartla değerlendiren pozisyonla ne farkı var? İnanılmaz bir standart farkı yaşıyoruz. Bir de garip olan tarafı VAR'da Avrupalı hakemin olması. Türk hakem de yok, Avrupalı hakem var ama kırmızı kart için çağırmadı. Benim bildiğim topla oynama niyeti olduğunda ikinci kartla cezalandırılmaz ama burada topla oynama niyeti yok. Topu boş kaleye gönderecek pozisyonda bilerek çekiyor. Bunun kesinlikle yüzde yüz kırmızı kart olması gerekiyordu. Talisca'nın Melisa Vargas misali plasesi ikinci sarı kart olarak değerlendirilmesi gerekirdi. Diego Carlos'un Piatek'e yapmış olduğu faulde hakem oyunu devam ettirdi. Sonrası topa Livakovic sahip oldu. Adı üstünde Başakşehir bunda nasıl bir avantaj elde etti. Geçen hafta Kasımpaşa-Trabzon maçında Aytaç Kara'nın attığı golden önce avantaj uygulandı ve Aytaç golü attı. Santra yapılmadan Sikan sarı kart gördü. Standart bunun neresinde veya neye göre standart? Anlamak mümkün değil. Bu bizim kendi hatalarımızı görmememizi sağlayacak bir şey değil. Oyuncularımı ve Fenerbahçe'yi de kazanmış olduğundan dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Oyun ne kadar hızlı olursa, o kadar sorun yaşayabiliyoruz"

Hücumda sergilediklerini etkili oyunun yanında savunmada ciddi boşluklar verdiklerini vurgulayan Atan, "Oyuncu değişikli sonrası bazı oyuncuların oyuna geç girdiklerini fark ettim. İyi bir başlangıç sonrası, kolay gol yiyerek atakları savuşturma durumumuz var. Bu sezon gol yeme konusunda problemler yaşıyoruz. Çabuk atak yapıp, hemen gol atacağımızı düşünüyoruz. Oyunu karşı bölgeye yıktığımız zaman daha rahat hücum edeceğimizi ve arkada daha az pozisyon vereceğimizi düşünüyorum. Oyun ne kadar hızlı olursa o kadar sorun yaşayabiliyoruz. Bu bizim en büyük zaaflarımızdan bir tanesi. Sezon sonunda olduğumuz için şuan buna çözüm bulmak zor olacak. Gelecek sezon bu problemi hızlı bir şekilde giderebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Piatek'e 2 takımdan ciddi teklifler var"

Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'e gelen transfer teklifleriyle ilgili konuşan Atan, "Bu zaman kadar çalıştığımı takımlarda oyuncularıma ilk verdiğim söz market değerlerini arttırmak oldu. Yaş gereği ya da farklı nedenlerle bunu yapamıyorsam onun sözleşmesini güçlü hale getirmek istedim. Bu zamana kadar bu verdiğim sözü koruduğumu düşünüyorum. Piatek'in üzerine oyun planı kurduk. Onun isteyeceği tarzla oyun hücumlarıyla oynadık. Bunlarda onun bu seviyeye gelmesine ve bu kadar gol atmasına neden oldu. Piatek'e transfer teklifleri var. 1-2 takımdan ciddi teklifler var. Başakşehir ve Anadolu takımları, oyuncu satarak takımı daha güçlü hale getirebilir. Ben oyuncu satışına engel olacak birisi değilim. Ne kadar oyuncu satışı yaparsak, kendimi o kadar başarılı olarak görüyorum. Oyuncuda gitmek için niyetli. Oyuncu, aynı zamanda kulüp tarafı da bu anlaşmadan mutlu olur. Başakşehir, oyuncudan gelecek isteklerle hareket edecek bir yer değil. Benim isteğim hem kulübün, hem oyuncumun mutlu ayrılması" ifadelerini kullandı.