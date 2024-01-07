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Çağdaş Bodrum, evinde Aliağa Petkimspor'a yenildi - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum, evinde Aliağa Petkimspor'a yenildi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Çağdaş Bodrum, evinde Aliağa Petkimspor'a 80-62 yenildi. Başa baş geçen ilk periyot 19-19 berabere sonuçlanırken, konuk Aliağa Petkim ikinci çeyreği 45-36 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf Aliağa Petkim oldu ve İzmir temsilcisi son çeyreğe 58-53 önde girdi. Son periyotta farkı açan Aliağa Petkim, salondan 18 sayı farkla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

Çağdaş Bodrum, evinde Aliağa Petkimspor\'a yenildi
07.01.2024 - 15:00,
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Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

SALON: Menteşe

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı

ÇAĞDAŞ BODRUM: Johnson 17, Artis 10, Alibegovic 7, Ahmet 6, Can, Warren 9, Moore 8, Erkan 3, Cavit Ege 2, Fatih, Berkay

ALİAĞA PETKİM: Aldridge 12, Efianayi 25, Thomas 18, Yunus, Simmons 6, Starks 10, Mahir 5, Yavuz 4, Emre

1. PERİYOT: 19-19

İLK YARI: 36-45

3. PERİYOT: 53-58

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçını kazanan Çağdaş Bodrum evinde Aliağa Petkimspor'a 80-62 yenildi. Başa baş geçen ilk periyot 19-19 berabere sonuçlanırken, konuk Aliağa Petkim ikinci çeyreği 45-36 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf Aliağa Petkim oldu ve İzmir temsilcisi son çeyreğe 58-53 önde girdi. Son periyotta farkı açan Aliağa Petkim, salondan 18 sayı farkla galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.

Kaynak: DHA
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