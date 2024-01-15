 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çağdaş Bodrum, Fenerbahçe'ye son saniyede kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çağdaş Bodrum, Fenerbahçe'ye son saniyede kaybetti

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi iç sahada konuk eden Çağdaş Bodrum, son saniyede kaçırdığı fırsatlarla 93-92'lik yenilgiye razı oldu. Ligdeki 5. galibiyetini alamayan Bodrum ekibi, düşme hattındaki rakibini yakalayamadı.

Çağdaş Bodrum, Fenerbahçe\'ye son saniyede kaybetti
15.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:07
Abone Ol

Basketbol Süper Ligi'nde dev rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez iç saha maçında konuk eden Çağdaş Bodrum, galibiyeti son saniyede kaçırdı.

EuroLeague'in formda takımı olan sarı-lacivertliler önünde tıklım tıklım dolu Menteşe Spor Salonu'nda başa baş bir oyun sergiyen Bodrum ekibi, Johnson'la son saniyede iki kez ayağına kadar gelen kazanma fırsatını kaçırınca 1 sayı farkla 93-92'lik yenilgiye razı oldu. Ligde 16 haftada 5 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum, düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'in kendisini yakalamasına engel olamadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Bodrum, Basketbol, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Bodrum, Fenerbahçe'ye son saniyede kaybetti - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:47 7 ayda 15 ameliyat! İş kazasında vücudunun yüzde 80'i yanmıştı! Liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çağdaş Bodrum, Fenerbahçe'ye son saniyede kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement