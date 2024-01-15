Çağdaş Bodrum, Fenerbahçe\'ye son saniyede kaybetti

Basketbol Süper Ligi'nde dev rakibi Fenerbahçe'yi ilk kez iç saha maçında konuk eden Çağdaş Bodrum, galibiyeti son saniyede kaçırdı.

EuroLeague'in formda takımı olan sarı-lacivertliler önünde tıklım tıklım dolu Menteşe Spor Salonu'nda başa baş bir oyun sergiyen Bodrum ekibi, Johnson'la son saniyede iki kez ayağına kadar gelen kazanma fırsatını kaçırınca 1 sayı farkla 93-92'lik yenilgiye razı oldu. Ligde 16 haftada 5 galibiyette kalan Çağdaş Bodrum, düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'in kendisini yakalamasına engel olamadı.