Çağdaş Bodrumspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Çağdaş Bodrumspor, yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Manisa'da yarın oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayarak maça odaklanan Çağdaş Bodrumspor'un Genel Menajeri Onur Cumhur Aksoy, Denizli maçı ile farklı bir rüzgar yakaladıklarını belirterek son iki maçı da almak için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Takımlarda hoca değişikliğinden sonra mutlaka bir reaksiyon alındığını belirten Aksoy, "İlk başta o aksiyonu aldık. Ama Denizli oldukça yüksek yüzdeli oynadı. Şutları çok isabetli idi. Ancak sonlara doğru pes etmeyen yapımızı gösterdik. Bu bizim için çok iyiydi. Hem oyuncuların kendine güveni açısından, hem de taraftara verdiğimiz mesaj açısından çok kıymetliydi." dedi.

Maçın ardından takımın kendine olan inancının daha da arttığını vurgulayan Aksoy, bundan sonraki maçları alarak 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Takımda şu an yeni transferlerin olmayacağını anlatan Aksoy, "Takımın gayet yeterli olduğunu düşünüyoruz. Hocamızın zaten kendi sistemi çok agresif. Agresif sistemden kastım savunmacı, daha çok açık sahada oynayan ve hücum eden, daha hızlı basketbol oynayan bir sistemi var. Bu süre içerisinde bunu uygulayacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi şu üç maçtan en az iki galibiyet ile çıkarsak kendimizi üst sıralara doğru atmış olacağız." diye konuştu,

Takımın genç yıldızı Ege Havsa ise ilk yarının son iki maçında galip gelerek ikinci yarıda bambaşka bir Çağdaş Bodrum ile ligde kalmayı hedeflediklerini belirtti.

Takımda güzel bir ivme yakaladıklarını anlatan Havsa,"İlk yarının bitmesine sayılır hafta kaldı. Biz önümüzdeki maçları alarak en iyi moralle en iyi şekilde ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Antrenörümüz Ahmet Çakı enerjisi ve karakteriyle takıma çok iyi geldi." dedi.

Havsa, bireysel olarak hedefinin önümüzdeki senelerde Bodrum'da kalıp burada iyi performans göstererek Süper Lig'de kalıcı bir oyuncu olmak olduğunu dile getirdi.