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Çağdaş Bodrumspor, Tofaş ile karşılaşacak - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, Tofaş ile karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, Bursa temsilcisi Tofaş ile karşılaşacak. Bodrum ekibi, Tofaş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Bursa'ya hareket etti. Baş Antrenör Ender Arslan, zorlu bir deplasman maçı beklediklerini ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çağdaş Bodrumspor, Tofaş ile karşılaşacak
15.12.2023 - 14:21,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, ligin 12. haftasında Bursa temsilcisi Tofaş ile karşılaşacak.

Bursa deplasmanında güçlü rakibi ile Tofaş Spor Salonu'nda mücadele verecek olan Bodrum ekibi, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Bursa'ya hareket etti. Tofaş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor Baş Antrenörü Ender Arslan, "Tofaş, ligin skor anlamında en iyi takımlarından biri ve bizi zor bir deplasman maçı bekliyor. Biz ligin son maçındaki oyunumuz hariç ligin genelinde maçın sonuna kadar mücadele eden ve kendi doğrularımızı uygulayan bir takımız. Tofaş deplasmanıyla birlikte tekrar bu kimliğimize geri dönmek istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni sahada yapacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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