Çağla\'dan Samsunspor\'a Mini Konser

Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile özdeşleşmiş gol şarkısı 'Ara Beni' ile bilinen Çağla, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı mini konser ile taraftarı coşturdu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un attığı goller ve aldığı galibiyetlerin ardından çalınan 'Ara Beni' şarkısının solisti Çağla Korkmaz, Samsunspor Taraftarlar Derneği Söğütlübahçe'nin yaptığı girişimlerin ardından, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na geldi.

Popüler şarkıcı, Samsunspor forması ile 'Ara Beni' şarkısıyla Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda keyifli anlar yaşattı. Şarkıcı Çağla, mini konserin ardından taraftarların alkışları eşliğinde futbolseverleri selamladı. - SAMSUN