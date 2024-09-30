Çağlar Söyüncü Sakatlandı

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Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sol arka adelesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlık yaşadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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