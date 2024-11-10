Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. 9. dakikada topu uzaklaştırmak isterken Fode Koita'yla girdiği ikili mücadele sonrası kendini yere bıraktı. Hakem Kadir Sağlam sahaya sağlık ekiplerini çağırırken, Çağlar'ın durumuna bakılarak oyuncu değişikliğine karar verildi.
28 yaşındaki futbolcu 12. dakikada sağlık ekiplerinin yardımıyla kenara gelirken yerine Alexander Djiku girdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Çağlar Söyüncü Sakatlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?