Çağlar Söyüncü Sakatlandı - Son Dakika
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Çağlar Söyüncü Sakatlandı

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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Rangers maçında sakatlık geçirerek oyundan çıktı.

07.03.2025 00:04
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- Çağlar Söyüncü maça devam edemedi

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Çağlar Söyüncü, Ranger maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında İskoç ekibi Rangers ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. 14. dakikada hakem Alejandro Hernandez'in oyunu durdurmasıyla sahaya sağlık ekiplerini davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Çağlar, maça devam edemedi.

Müsabakanın 16. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine Alexander Djiku dahil oldu.

Kaynak: İHA

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