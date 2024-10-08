Çağrı Karakuş 3. Lig\'e Transfer Oldu

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Bilecik'te sportif faaliyetler gösteren Kartalspor Futbol Akademisinin geç yeteneği Çağrı Karakuş 3. Lig takımın alt yapısına gitti.

Bilecik'te 13 yaşında genç yetenek Çağrı Karakuş, 3. Lig temsilcisi Eskişehir Anadolu Üniversite U-13 futbol takımına transfer oldu. Bu transfer öncesi de yine takımın 13 yaşında genç yeteneği Emir Koca'da 3. Lig temsilcisi İnegöl Kafkas Spor'un alt yapısına birçok oyuncu yetiştiren Kafkas Futbol Akademisi futbol takımına transfer olmuştu. - BİLECİK