Çalımbay: "Seri Yakalamamız Gerek" - Son Dakika
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Çalımbay: "Seri Yakalamamız Gerek"

Rıza Çalımbay, takımın seri galibiyetler elde etmesi gerektiğini vurguladı ve sakatlıklara dikkat çekti.

11.03.2025 18:44
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- Rıza Çalımbay: "Seri yakalamamız lazım"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"İşimiz kolay değil"

"Manaj, Hatay maçında oynayabilir"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takım olarak galibiyet serisi yakalamalarının gerektiğini söyledi. Çalımbay, "Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor ki bu kaostan çıkmamız için. Ben oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız 7-8 tane sakatımızın olması" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 3-1 kazandıkları Göztepe maçını değerlendiren Çalımbay, "Başta taraftar olmak üzere tüm oyuncu ve arkadaşlarımız da dahil maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Gerçekten mükemmel şekilde mücadele ettiler ve oynadılar. Taraftarlarımız da sonuna kadar bizi desteklediler. İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor maçlarımızda. Bunlar yaparsak biz istediğimiz yere gelebiliriz. Çünkü işimiz kolay değil gerçekten. Zor bir zamandayız. Her şeye dikkat edeceğiz" dedi.

"Tek düşüncemiz puan ya da puanlar"

Hafta sonu Hatayspor ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Oynayacağımız Hatayspor maçı öyle herkesin beklediği gibi kolay bir maç değil. Zor bir maç olacak. Hatayspor iyi bir takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizimde sezon başı çalıştığımız takım. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Orada bizim mutlaka 3 puandan başka bir şey düşünmememiz gerekiyor. Bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor ki bu kaostan çıkmamız için. Ben oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız 7-8 tane sakatımızın olması. Şuanda tek stoperimiz var. Ona göre de takımımızı yapmaya çalışıyoruz. Oda bizim için bir şanssızlık, bir dezavantaj ama biz bunu mazeret olarak kabul etmiyoruz. Sakatlık her zaman olabilir. Her şeyimizi vererek oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.

"Hatay maçında oynayabilirler"

Bir gazetecinin, Göztepe maçında kafa travması geçirerek ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj ile Simic'in durumunun sorması üzerine Çalımbay, "Onlar yarın çıkacaklar antrenmanlara. Büyük ihtimalle de ikisi de Hatay maçında oynayabilir görev verirsek. Şu anda bir şeyleri yok gibi" yanıtını verdi.

Çalışmalarını sürdürdü

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çalımbay: 'Seri Yakalamamız Gerek' - Son Dakika

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