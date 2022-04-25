Çameli Belediyespor inancını yitirmedi - Son Dakika
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Çameli Belediyespor inancını yitirmedi

25.04.2022 10:14
Çameli Belediyespor inancını yitirmedi

DENİZLİ (İHA) – Denizli 1. Amatör Lig E Grup'ta mücadele eden Çameli Belediyespor, ligin 9'uncu haftasında karşılaştığı Adaletspor'a 6 – 1 mağlup oldu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli 1. Amatör Lig E Grup'ta mücadele eden Çameli Belediyespor, ligin 9'uncu haftasında karşılaştığı Adaletspor'a 6 – 1 mağlup oldu.

Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan maçı değerlendiren Çameli Belediyespor Teknik Direktör Musa İvgin, "Oyuncularımı kutluyorum. Son dakikaya kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Girdiğimiz fırsatlar var ama bunları değerlendiremedik. 9 hafta geride kaldı. İstatiksel verilerden faydalanarak antrenmanlarımızı planlıyoruz. Tüm maçlarımızı kayıt altına alıp, oyuncularımızın eksikliklerini detaylı analizlerle belirliyoruz. Çoğu profesyonel takımda bile kullanılmayan metotlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu sezon olmasa da gelecek sezon bambaşka bir takım olarak yeşil sahalarda Çameli Belediyespor'u göstereceğiz" dedi. - DENİZLİ

Çameli Belediyespor inancını yitirmedi
Çameli Belediyespor inancını yitirmedi

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Amatör Lig, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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