Çameli Belediyespor Süper Amatör için Play-Off\'a kaldı

Kale Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Çameli Belediyespor, Süper Amatör Lig yolunda play-off oynama hakkı kazandı.

Denizli 1. Amatör Lig'de mücadele eden Çameli Belediyespor, Kale Belediyespor ile deplasmanda oynadığı kritik karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak önemli bir başarı elde etti. Alınan bu sonuçla Çameli temsilcisi, Süper Amatör Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı Tamamı Çameli doğumlu futbolculardan oluşan kadrosuyla sahaya çıkan Çameli Belediyespor, sergilediği mücadeleci futbol ve güçlü takım ruhuyla takdir topladı. Zorlu rakibi karşısında büyük bir özveri gösteren ekip, hedefi olan Süper Amatör Lig'e bir adım daha yaklaşmış oldu.

Karşılaşmanın ardından Çameli'de büyük sevinç yaşanırken, kulüp yönetimi, taraftarlar ve sporseverler genç futbolcuların başarısını gururla karşıladı. Çameli Belediyespor, play-off müsabakalarında da aynı azim ve kararlılıkla sahaya çıkarak Süper Amatör Lig bileti almak için mücadelesini sürdürecek. - DENİZLİ