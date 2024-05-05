Çameli Belediyespor, Yeşilyuvaspor\'u 4-2 mağlup etti

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Denizli 2. Amatör B Grubu takımlarından Çameli Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Yeşilyuvaspor engelini 4 golle geçerek, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Denizli 2. Amatör B Grubunda 2. sırada yer alan Çameli Belediyespor, Yatağan Sahasında oynanan deplasman mücadelesinde Yeşilyuvaspor'a konuk oldu. Maçın her iki yarısında da etkili oyun ortaya koyan Çameli, rakibi Yeşilyuvaspor'u 4-2 mağlup etti. Aldığı galibiyetle 19 puanla şampiyonluk yolunda devam eden Çameli Belediyespor'un gollerini Kadir Mert Yıldırım, Musa İvgin, Yasin Kurtyemez ve Yusuf Nas kaydetti.

Çameli Belediyespor'u aldığı galibiyetten ötürü tebrik eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Her biri Çameli'mizden olan oyuncularımızın ortaya koydukları mücadeleden ve sportmen davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi. - DENİZLİ