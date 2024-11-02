Çamlı: 'İstifa diyenler Kayserispor taraftarı olamaz' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çamlı: 'İstifa diyenler Kayserispor taraftarı olamaz'

Çamlı: \'İstifa diyenler Kayserispor taraftarı olamaz\'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa tezahüratlarına tepki gösterdi, yönetim istifaya gitmeyecek.

02.11.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, "Takım iyi oynadı ama olmadı. Bu 'istifa' diye bağıran arkadaşlar var ya; 4 tane soysuz bağırdı diye bu yönetim görevi bırakmaz. Getirin babanızı yönetsin" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'istifa' tezahüratlarına tepki gösteren Çamlı, "Takım iyi oynadı ama olmadı. Bu 'istifa' diye bağıran arkadaşlar var ya; 4 tane soysuz bağırdı diye bu yönetim görevi bırakmaz. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Kapalıkale taraftar grubu tepki gösterdi. Bir şey diyor muyuz? Yok. Çünkü onlar ne söylediğini biliyor. 'Yönetim istifa' deniyor. Bırakalım ne olacak? Yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi ödemelerimizi yapmayıp onlara ödeme yaptık. Dört tane zibidi çıkmış 'istifa' diye bağırıyor. Getirin babanızı yönetsin" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Yerel Haberler, Kayserispor, Ali Çamlı, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çamlı: 'İstifa diyenler Kayserispor taraftarı olamaz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
16:47 İspanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211’e yükseldi İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 00:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: Çamlı: 'İstifa diyenler Kayserispor taraftarı olamaz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.