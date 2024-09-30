Can Marko Özdemir Hırvatistan'da İkinciliği Elde Etti

Spor

Milli golfçü Can Marko Özdemir, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Açık'ta ikinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyon sona erdi.

Riverside Golf Kulübü'nde oynanan ve 54 çukur üzerinden değerlendirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra İskoçya, Çekya, Bulgaristan, Avusturya, Avustralya ve Slovenya'dan toplam 23 sporcu katıldı.

Milli sporcu Can Marko Özdemir, bireysel olarak katıldığı şampiyonanın ilk gününde 76 gross skorla oynadı. İkinci günü olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olan turnuvanın, son gününü 73 gross skorla tamamlayarak toplam 149 (+5) gross skor elde eden Can Marko, organizasyonda ikincilik kupasının sahibi oldu.