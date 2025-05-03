Can Öncü İtalya'da Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Spor

Can Öncü İtalya'da Kaza Geçirdi

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, kaza nedeniyle ilk yarışı puansız tamamladı.

03.05.2025 17:14
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Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) İtalya'da düzenlenen 4. ayağında ilk yarışı, geçirdiği kaza nedeniyle puansız bitirdi.

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına 2. cepten başlayan Can, ilk turda birinciliğ elde ettiği halde yarışın ikinci turunda virajı alamayarak kaza geçirdi.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, kaza sonrası ayağa kalkarak motosikletiyle birlikte yarışa döndü. Milli sporcu daha sora pite girmek zorunda kaldı. Beş turluk aradan sonra yarışa tekrar katılan Can, puan çıkartamadı.

İtalya'da WorldSSP'nin 4. ayağında ilk yarışını Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci, PTR Triumph takımından İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Renzi Corse takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise de üçüncü sırada bitirdi.

Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da yarın TSİ 16.15'te hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak.

Kaynak: AA

Motosiklet, İtalya, Dünya, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Spor Can Öncü İtalya'da Kaza Geçirdi - Son Dakika

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