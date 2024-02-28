Can Uzun, Türkiye Milli Takımı için tercihini yaptı

Spor

Bundesliga 2'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki yıldız adayı Can Uzun'a, hem Almanya hem de Türkiye, milli takım için teklifte bulunmuştu.

Habertürk'ün haberine göre; Can Uzun tercihini, alt kategorilerde olduğu gibi Türkiye'den yana kullandı. Daha önce verdiği bir röportajda "Hayalim Milli Takım'da forma giymek. Bu formayı giydiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullanan Uzun, geçtiğimiz günlerde Hamit Altıntop ile bir araya geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 22 Mart'taki Macaristan ve 26 Mart'taki Avusturya ile yapılacak özel karşılaşmalar için Uzun'u, aday kadroya çağırmayı planlıyor.