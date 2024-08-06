Çanakkale\'de Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

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Çanakkale'de Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından, Çanakkale Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu" sona erdi.

Kulüp Başkanı Ahmet Selami Vanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı ile Gökçeada arasındaki 25 kilometrelik yarışta sporcuların büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Maratonun solo yüzücülerinden Alper Gezmiş'in parkuru 7 saat 38 dakika 15 saniyede, Sanem Dilek'in ise 8 saat 39 dakika 56 saniyede tamamladığını ifade eden Vanlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlar takımı 6 saat 59 dakika 59 saniye, Kısmet takımı 9 saat 6 dakika 52 saniye, Kerteriz takımı da 11 saat 19 dakika 40 saniyelik sürede 25 kilometrelik parkuru tamamlamışlardır. Toplamda 18 sporcumuz bu önemli etkinlikte mücadele etmiştir. Yarışmaya emek ve katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmamıza katılarak destek veren ve üstün performansla yarışmayı tamamlayan tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum."