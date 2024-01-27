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Çanakkaleli Yüzücü Melisa Uluarslan, Manş Denizi'ni Geçmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Çanakkaleli Yüzücü Melisa Uluarslan, Manş Denizi'ni Geçmeyi Hedefliyor

Çanakkaleli açık su yüzücüsü Melisa Uluarslan, Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçerek Türk kadınlarının arasına adını yazdırmayı hedefliyor. Uluarslan, 27 Ağustos ila 1 Eylül tarihleri arasında denemesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Antrenmanlarını Çanakkale Boğazı'nda sürdüren Uluarslan, Manş Denizi'ni geçen Türk kadınları arasına katılmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkaleli Yüzücü Melisa Uluarslan, Manş Denizi\'ni Geçmeyi Hedefliyor
27.01.2024 - 11:05,
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Çanakkaleli açık su yüzücüsü ve yüzme antrenörü Melisa Uluarslan, Fransa ile İngiltere arasında 36 kilometrelik Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk kadınlarının arasına ismini yazdırmayı hedefliyor.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarını yüzerek geçen, yurt içi ve yurt dışında yarışmalara katılan 35 yaşındaki Uluarslan, daha önce Nesrin Olgun Arslan, Meryem Tangören, Bengisu Avcı, Aysu Türkoğlu ve Deniz Kayadelen'in tamamlamayı başardığı Manş Denizi parkurunda kulaç atacak.

Denemesini hava koşulları müsait olması halinde 27 Ağustos ila 1 Eylül tarihlerinde yapmayı planlayan Uluarslan, Çanakkale Boğazı'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın antrenörlüğünde çalışmalarına devam eden Melisa Uluarslan, AA muhabirine, balıkçı olan babasının, turist rehberi dedesinin teşvikleriyle küçük yaşlarda başladığı yüzme sporunda ilk açık su deneyimini Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendini geliştirebilmesiyle ilgili profesyonel sporculardan da destek aldığını belirten Uluarslan, "Fransa ile İngiltere arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi, çok önemli bir parkur. Bu, benim 20 yıllık hayalim. Şimdi gerçekleştirme fırsatı bulmak mutluluk verici. Onun için çalışmalara aralıksız devam ediyorum." diye konuştu.

Uluarslan, Manş Denizi'ni kaçıncı kez kimin geçtiğinin değil bunu başarmanın önemli olduğunu vurguladı.

Başarı için süreçlerin önemine değinen Uluarslan, şöyle devam etti:

"10'uncu da olsanız, 100'üncü de olsanız Türkiye'de bunu yapabilen çok az kadından biri olmak çok önemli, dünyada da aynı şekilde. Çok onur verici, gurur verici bir şey. Yani buna dahil olmak, bu yolculuğa çıkmak farklı bir serüven. Sonuçta her şey olabilir. Geçiş başarısız da olabilir, farklı zorluklarla da karşılaşabilirsiniz ama bu yolda tanıdığımız insanlar, biriktirdiğimiz anılar, yaptığımız antrenmanlar, doğada geçirdiğimiz vakit çok farklı ve önemli. O yüzden ben buna bir süreç gibi bakıyorum. O yüzden 5, 6, 7 çok önemli değil, bu akışın içinde olmak çok keyifli."

"Soğuk sularda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

Melisa Uluarslan, bir Çanakkaleli olarak antrenmanlarını boğazda yaptığını ve suyun sıcaklığının zaman zaman 8 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Deneme için önünde 7 aylık süre kaldığını ancak buna 1,5 yıldır hazırlandığını dile getiren Uluarslan, "Manş için çok soğuk sularda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çünkü oraya gittiğimizde de su soğuk olacak. Bunun problem olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her gün antrenman yaptığını aktaran Uluarslan, havalar çok soğuk olduğu için denize haftada bir ya da iki kez girdiğini, bunun dışında havuzda çalıştığını anlattı.

Manş Denizi'nde başarılı olması halinde antrenörü Bengisu Avcı gibi Türk bayrağını açarak tüm dünyaya göstermek istediğini belirten Uluarslan, "Gerçekleştirilip gerçekleştirilememesi de önemli değil ama önemli olan bir amacınızın olması ve bu amaca yönelik çalışmanız ve hayatınızı anlamlandırmanız çok önemli. Benim amacım da sanırım bu. Bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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