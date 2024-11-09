Spor

- Atılay Canel: "Golü erken bulunca farka gittik"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen kendilerini desteklemeye gelen taraftara teşekkür ederek, "Golü erken bulunca farka gittik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Soğuk havaya rağmen kendileri destekleme gelen Karagümrük taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Canel, "Oyunun başından sonuna kadar hakim olan bizdik. Golü erken bulunca farka gittik. Bir de kaçırdığımız penaltı var. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.