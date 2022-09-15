CANiK, ABD'nin atıcılık şampiyonasının galibi oldu - Son Dakika
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CANiK, ABD'nin atıcılık şampiyonasının galibi oldu

15.09.2022 10:37
CANiK, ABD'nin atıcılık şampiyonasının galibi oldu

Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen ve atıcılık sektörünün en büyük ve prestijli turnuvası olarak kabul edilen yarışmada CANiK Takımı adına yarışan Nils Jonasson, şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen ve atıcılık sektörünün en büyük ve prestijli turnuvası olarak kabul edilen yarışmada CANiK Takımı adına yarışan Nils Jonasson, şampiyon oldu. Nils Jonasson, ABD'de Yılın Tabancası Ödülü'nü alan CANiK SFx RIVAL ile katıldığı yarışmada, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe yükseldi.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen, 57'si büyük usta(grand master), 100'ü usta(master) seviyesinde olmak üzere toplamda 417 atıcının katıldığı sektörün en büyük ve en prestijli turnuvası olarak kabul edilen Carry Optic National turnuvasında CANiK takım kaptanı Nils Jonasson şampiyon oldu.

SFx RIVAL ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Nils Jonasson turnuvada, ABD'de silah endüstrisinin en önemli ödüllerinden ICA (The Industry Choice Awards) tarafından 2022 Yılının En İyi Tabanca Ödülü'nün sahibi SFx RIVAL ile yarışarak büyük bir başarı elde etti. Daha önceki yıllarda üçüncü olarak yarışmayı tamamlayan Nils Jonasson, SFx RIVAL'ın üstün kaliteye sahip özellikleri sayesinde, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe yükseldi.

'ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER, BAŞARININ RASTLANTI OLMADIĞININ KANITI'

Konuya ilişkin konuşan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK markamızla, ABD başta olmak üzere dünyanın 69 ülkesine ihraç ettiğimiz ürünlerimizi, kazandığımız uluslararası prestijli ödüllerle de taçlandırıyoruz. Silah dünyasının en büyük pazarı olan ABD'de kazandığımız başarılarla, markamızın katma değerini daha da artırıyor ve kaliteden ödün vermeyen ürünlerimizi Türkiye bayrağımızla birlikte gururla sergiliyoruz. Dünyada en iyilerin yarıştığı şampiyonada derece elde etmek ve art arda aldığımız ödüller, başarımızın bir rastlantı olmadığını da kanıtlıyor. Her sene kendimizi geçmek için güçlü Ar-Ge ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANiK, ABD'nin atıcılık şampiyonasının galibi oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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