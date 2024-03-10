Canik Belediyespor Kulübü Muaythai Okul Sporları İl Şampiyonası\'nda büyük başarı elde etti

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Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Samsun'da düzenlenen Muaythai Okul Sporları İl Şampiyonası'nda 8 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Samsun'da düzenlenen Muaythai Okul Sporları İl Şampiyonası'nda madalyaları sildi süpürdü. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada elde ettikleri başarılara takdirleri toplayan Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Ezel Efe Kaya, Yusuf Karabulut, Rauf Ethem Kadir İnce, Sabri Eymen Demir, Beyza Nur Durmuş, Berkay Sezgin Demir, Yiğit Keskin, Mustafa Eren Doğan altın madalyanın, Poyraz Recep Bozkurt ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Canikli sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canikli sporcularımız ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Spor alanına yönelik yatırımlarımız ve çalışmalarımızla sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Muaythai Okul Sporları İl Şampiyonası'nda şampiyon olan ve dereceler elde eden Canik Belediyespor Kulübü sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetişmesinde katkılarda bulunan ailelerine, antrenörlerimiz Cihan Yurt, Kevser Çelik ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN