Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi - Son Dakika
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Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

07.07.2022 22:22
Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması, final uçuşunun ardından sona erdi.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Mesafe (XC Open) Yarışması, final uçuşunun ardından sona erdi.

Çankırı Valiliği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen, Türkiye, Almanya, Ukrayna ve İran'dan 41 paraşütçünün katıldığı yarışmada dereceye giren kulüp ve sporculara ödülleri verilmek üzere ilçe meydanında tören düzenlendi.

Spor klasmanında Mert Efe Ceylan, kadınlar klasmanında Merve Gülşah Arslan, kulüpler klasmanında Ankara Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, genel klasmanda da Dora Göksal birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verilirken, yarışmaya katılan tüm sporculara katılım belgesi verildi.

Vali Abdullah Ayaz, törende yaptığı konuşmada, yarışmaların kazasız bir şekilde tamamlanarak ödül törenine gelindiğini söyledi.

Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Ayaz, "Yeniden Bayramören'de bu etkinliği başlattığımız için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyor ama hepinizi tekrar Bayramören semalarında defalarca görmek istediğimizi ifade ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da etkinliğin devamı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Mehmet Akif Kalaycı da birçok güzel faaliyet yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de Çankırı'ya nasip olduğunu söyledi.

Çankırı'nın özellikle yamaç paraşütü yapmak adına güzel bir atmosfere ve coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren Kalaycı, "Biz de bu temmuz ayında bu atmosferi, bu coğrafyayı değerlendirdik. Uluslararası sporcularımız katıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından yerli sporcularımız da vardı. Kazasız belasız, bizim için asıl önemli olan hem yukardan kalkarken hem yere inerken bir kazanın belanın olmamasıdır." dedi.

Federasyon olarak 16 alt branşlarının bulunduğunu, hepsinde de eş zamanlı olarak kalkınmayı hedeflediklerini belirten Kalaycı, yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Organizasyona destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaketleri takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

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Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışmasının final uçuşu yapıldı Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışmasının final uçuşu yapıldı
Kaynak: AA

Bayramören, Türkiye, Çankırı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çankırı'da yamaç paraşütü mesafe yarışması sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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