Çankırı Gençlik Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Ilgaz Kuyupınar - Son Dakika
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Çankırı Gençlik Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Ilgaz Kuyupınar

Çankırı Gençlik Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Ilgaz Kuyupınar

Ankara'da düzenlenen Çankırı Gençlik Futbol Turnuvası'nda şampiyon Ilgaz Kuyupınar takımı oldu. Turnuvaya ilgi büyük oldu, final maçını binlerce kişi izledi ve etkinlik, Çankırılılar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi.

20.02.2025 14:21  Güncelleme: 14:28
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Ankara'da düzenlenen ve Çankırılıların yoğun ilgi gösterdiği Çankırı Gençlik Futbol Turnuvası'nda şampiyon Ilgaz Kuyupınar takımı oldu.

Çankırı Konfederasyonu ve Çankırı Dernekler Federasyonu öncülüğünde Çankırı Gençlik Derneği tarafından düzenlenen turnuvanın final maçına yüzlerce taraftar katılım sağladı. Final maçının ardından düzenlenen ödül törenine; Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can katılım sağladı.

Turnuva boyunca 8 ilçe, 32 köy ve 640 futbolcu mücadele etti. Yüzlerce taraftarın izlediği Futbol Şöleni, Çankırılılar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi. Turnuvanın sonunda, katılan takımlar ve taraftarlar dostluk içinde bir araya geldi.

Turnuva sonrası konuşma yapan Zekeriya Arslan, şampiyon olan Ilgaz Kuyupınar Köyü'nü tebrik ederken, finalde 1-0 yenilen Yapraklı Çakırlar Köyü'nü de "gönüllerin şampiyonu" ilan etti. Final Maçını izlemeye gelen 3 bin hemşerisine teşekkür eden Arslan turnuvaya katılım sağlayan centilmenlikten ödün vermeyen 32 Köy 640 Futbolcuya, teşekkür etti.

Çankırı Konfederasyonu ve Çankırı Dernekler Federasyonu bünyesinde bugüne kadar çok sayıda başarılı işlere imza attıklarını belirten Arslan, Çankırı ve Çankırılı için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini, önümüzdeki yıllarda üzerine koyarak bu Futbol Şölenine devam edeceklerini belirtti.

Arslan; Çankırılıları bir araya getiren bu başarılı organizasyonda sadece şampiyon olan takım değil, tüm Çankırılıların kazandığını, Turnuvanın Çankırılıların birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren bir etkinlik olarak tarihe geçtiğini belirterek sözlerine son verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çankırı Gençlik Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Ilgaz Kuyupınar - Son Dakika

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