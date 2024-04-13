Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u mağlup ederek taraftarının önünde galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Rashica, Muçi, Muleka, Semih.

Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Taylan, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM

90' Hakem karşılaşmanın sonuna 7 dakika ekledi.

89' Samsunspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Taylan Antalyalı ve Marius Mouandilmadji giren oyuncular Landry Dimata ve Osman Çelik

88' Kingsley Schindler savunma arkasına hareketlenen Marius Mouandilmadji'ye gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

87' Samsunspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

86' Beşiktaş'ta iki değişiklik birden çıkan oyuncular Muçi ve Zaynutdinov giren oyuncular Umut Meraş ve Cenk Tosun.

81' Pozisyonun ardından Zaynutdinov ile çarpışan Taylan yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

80' Ntcham'ın kullandığı serbest vuruşta savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

79' Emre sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

77' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Ghezzal giren oyuncu Aboubakar.

76' Beşiktaş bu dakikalarda hazırlık paslarını sürdürüyor.

75' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

74' Ntcham sol kanattan hareketlenen Muja'ya uzun pasını gönderdi fakat savunma araya girdi ve topu taca gönderdi.

72' Ghezzal, Soner'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

69' Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ntcham arka direğe yerden pasını gönderdi. Arka direkte boş kalan Emre Kılınç müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

68' GOOOL Emre Kılınç ile Samsunspor beraberliği yakaladı.

67' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Rashica giren oyuncu Chamberlain.

66' Net fırsat kaçtı. Ön alanda topu kazanan Rashica, Ghezzal ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top direğin yanından auta çıktı.

60' Muçi'nin ceza sahasına gönderdiği uzun topta Zaynutdinov topa gelişine vurdu fakat top üstten farklı şekilde auta çıktı.

59' Gedson kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

58' Samsunspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Zeki ve Holse giren oyuncular Arbnor Muja, Kingsley Schindler.

57' Sol kanattan çalımlarla gelen Ntcham son çizgiye inerken ortasını açtı fakat kaleye doğru yönelen topu Mert yumruklarıyla uzaklaştırdı.

55' Orta alanda topu kazanan Taylan topla birlikte çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

54' Gedson sağ kanatta kendisini boşa çıkartan Ghezzal'a pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

53' Beşiktaş bu dakikalarda topun kontrolünü aldı ve hazırlık paslarına devam ediyor.

52' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

51' Taylan sağ kanattan hareketlenen Holse'ye uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan taca çıktı.

50' Zeki'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Holse ortasını açtı fakat kimsenin dokunamadığı top doğrudan auta çıktı.

49' Net fırsat kaçtı. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Zaynutdinov çıktı ve kafayı vurdu fakat Okan'ın tokatladığı top direkten geri döndü.

48' Carlo Holse, Zaynutdinov'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

D.A İlk yarı bitti.

45' Hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

44' Rick van Drongelen pasını Holse'ye verirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

43' Orta alanda topla buluşan Olivier Ntcham şansını çok uzaklardan denedi fakat kaleci Mert topu çıkarmayı başardı.

41' Taylan orta alandan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

40' Beşiktaş kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

39' Mert savunma arkasına sarkan Muleka'ya uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan taca çıktı.

38' Youssef Ait Bennasser sağ kanattan hareketlenen Carlo Holse'yi topla buluşturmak istedi fakat savunma araya girdi ve topu taca uzaklaştırdı.

35' Svensson sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

34' Beşiktaş etkili geldi. Gedson'un ceza sahasına gönderdiği topta Semih tek pasla Muçi'yi buldu. Şık bir çalımla önünü boşaltan Muçi'nin şutunu Okan son anda tokatladı.

33' Sol kanattan çalımlarla gelen Muleka ceza sahasına hareketlenen Ghezzal'a pasını verdi fakat Ghezzal topu kontrol edemedi.

32' Samsunspor rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

29' Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser kendisini yere bıraktı. Oyun kısa süreliğine durdu.

28' Mert topu hızlıca Gedson'a aktardı. Rakip yarı sahaya geçen Gedson pasını Rashica'ya bıraktı. Topla beraber ceza sahasına giren Rashica şutunu çekti fakat top kaleci Okan'da kaldı.

27' Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert çıktı ve topu kontrol etti.

26' Taylan sol kanattan hareketlenen Emre'ye pasını gönderdi fakat Necip araya girdi ve topu kornere gönderdi.

23' Necip'in uzun topunda hava topu mücadelesine çıkan Muleka yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

19' Orta alanda topu alan Gedson ceza sahasına girerken topun kontrolünü kaybetti. Topu bir anda önünde bulan Semih kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

18' GOOOOOL Semih Kılıçsoy ile Beşiktaş öne geçiyor.

17' Svensson savunma arkasına sarkan Semih'e pasını verdi fakat Semih topu kontrol edemedi.

16' Okan savunma arkasına sarkan Mouandilmadji'ye uzun pasını gönderdi fakat savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

14' Orta alanda topu kazanan Gedson çalımlarla geldi ve ceza sahası çizgisine girerken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

13' Svensson sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

12' Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Zaynutdinov ortasını açtı fakat Semih şutunu çekemeden Rick van Drongelen topu uzaklaştırdı.

10' Bu dakikalarda tempo biraz düştü.

8' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Muçi, Semih ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top direğin yanından auta çıktı.

6' Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta Mouandilmadji penaltı noktasında kafayı vurdu fakat top direğin üstünden auta çıktı.

5' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mouandilmadji sağ kanattan topla gelirken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

4' Colley'in ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

3' Pozisyonun ardından Colley kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

2' Net fırsat kaçtı. Orta alanda topu alan Olivier Ntcham savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji'ye pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Marius Mouandilmadji şutunu çekemeden Zaynutdinov topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.