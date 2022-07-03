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CANLI YAYIN DUYURUSU

03.07.2022 18:10
CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, takımının Avusturya kampındaki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, takımının Avusturya kampındaki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. DHA Feed 1'den CANLI yayınlamaktayız.


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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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