Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, Haber Global'de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yayın yaptığı sırada Vitor Pereira'nın gönderildiği haberini paylaştı. Işık, ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'le anlaşmak üzere olduğunu ifade etti.

"ANLAŞACAKLAR GİBİ DURUYOR"

Işık, "Fenerbahçe teknik direktörü Pereira ile sözleşme feshedilmiş. Benim bildiğim kadarıyla Slaven Bilic'le görüşüyorlar. Anlaşacaklar gibi gözüküyor. Fenerbahçelilere kendi bildiğimi söylüyorum. Kulüp söyleyecektir gerekeni. Ben gazeteci olarak duyduğumu bildiğimi söylüyorum" dedi.