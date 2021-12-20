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Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler - Son Dakika

Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler

20.12.2021 22:40

Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile canlı yayındayken Vitor Pereira'nın gönderildiğini öğrendi. Işık bu haber sonrası, "Bilic ile görüşülüyor, anlaşacaklar gibi görünüyor. Öyle duydum, öyle biliyorum. Kulüp söyler gerekeni" sözlerine yer verdi.

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık, Haber Global'de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yayın yaptığı sırada Vitor Pereira'nın gönderildiği haberini paylaştı. Işık, ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski hocası Bilic'le anlaşmak üzere olduğunu ifade etti.

Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık bombayı patlattı: Anlaşmak üzereler

"ANLAŞACAKLAR GİBİ DURUYOR"

Işık, "Fenerbahçe teknik direktörü Pereira ile sözleşme feshedilmiş. Benim bildiğim kadarıyla Slaven Bilic'le görüşüyorlar. Anlaşacaklar gibi gözüküyor. Fenerbahçelilere kendi bildiğimi söylüyorum. Kulüp söyleyecektir gerekeni. Ben gazeteci olarak duyduğumu bildiğimi söylüyorum" dedi.

Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler

Candaş Tolga Işık, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler - Son Dakika
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