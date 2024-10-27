Çapraz bağlarını kopartan milli futbolcu sezonu kapattı

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Bu yaz Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan ve yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kötü haber geldi.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 9. haftasından Asteras Tripoli'ye konuk oldu. konuk ekipte 70. dakikasında oyuna giren ve yeni takımıyla ilk maçına çıkan Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

ÇAPRAZ BAĞLARINI KOPARTTI, SEZONU KAPATTI

27 yaşındaki futbolcu, ilk kez Olympiakos formasını giydiği karşılaşmada çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve sezonu kapattı. Yusuf Yazıcı, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.

3 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf Yazıcı, sürpriz bir kararla Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olmuş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.