Çapraz bağlarını kopartan milli futbolcu sezonu kapattı - Son Dakika
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Spor

Çapraz bağlarını kopartan milli futbolcu sezonu kapattı

Çapraz bağlarını kopartan milli futbolcu sezonu kapattı

Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, çıktığı ilk maçta çapraz bağlarını koparttı. Yusuf, yaşadığı bu sakatlıkla sezonu kapattı.

27.10.2024 23:00
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Bu yaz Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan ve yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kötü haber geldi.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 9. haftasından Asteras Tripoli'ye konuk oldu. konuk ekipte 70. dakikasında oyuna giren ve yeni takımıyla ilk maçına çıkan Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

ÇAPRAZ BAĞLARINI KOPARTTI, SEZONU KAPATTI

27 yaşındaki futbolcu, ilk kez Olympiakos formasını giydiği karşılaşmada çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve sezonu kapattı. Yusuf Yazıcı, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.

Çapraz bağlarını kopartan milli futbolcu sezonu kapattı

3 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf Yazıcı, sürpriz bir kararla Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olmuş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Olympiakos FC, Yusuf Yazıcı, Yunanistan, Olympiacos, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çapraz bağlarını kopartan milli futbolcu sezonu kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ferhat Oç eser:
    Ha bu arada Ferhat Eser tam birsüzmeOevladı 134 3 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu:
    Bu ferhat süzmesini bende günahım kadar sevmem ama bi özelliği var, sütünü içip belli bir saatte yatıyor. Siteyi gece birkaç saat rahat bırakıyor.Yoksa sana cevap verirdi. Sabah uyanınca damlar yine muptezel. 17 1
  • Kenan KODALAK:
    Geçmiş olsun. Jübile vakti geldi demek'ki 35 6 Yanıtla
  • Faruk serkan Oğuz:
    geçmiş olsun. burdan dönüş yok. örnek:abubakar 20 4 Yanıtla
  • Ali :
    O kadar da önemli degil milli takim da senden daha üstünleri var 10 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Birşey Olmaz Para Var Oturup Yersin 11 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Darısı sergio oliverianın başına. 4 4 Yanıtla
  • V. A.:
    İyki almamışız 2 2 Yanıtla
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