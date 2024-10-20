Cardoso\'dan Kayserispor\'a Gala

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, Gaziantep FK maçında 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı takım adına Portekizli kanat oyuncusu Miguel Cardoso başarılı bir performans ortaya koydu. Miguel Cardoso 24. dakikada Aylton Boa Morte'nin attığı golün asistini yaparken 57. dakikada ise attığı golle skora dengeyi getiren isim oldu. Duckens Nazon'un şık asistinde topu ağlara gönderen Miguel Cardoso skoru 2-2 yaptı. Miguel Cardoso, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Cardoso bu sezon 9. hafta sonunda 8 maçta forma giyerken 2 gol attı, 2 golün de asistini yaptı. - KAYSERİ