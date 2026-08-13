Cardoso Takımdan Ayrılıyor
Miguel Cardoso, Kayserispor'dan ayrı çalışıyor ve takımdan ayrılması bekleniyor.
Kayserispor'dan ayrılması beklenen Miguel Cardoso takımdan ayrı olarak çalışıyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 2. Haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenman ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor. Kayserispor ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve takımdan ayrılmak isteyen Cardoso teknik heyetin kararı sonrası yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.
Birkaç takımla görüşmelerini sürdüren Miguel Cardoso'nun kısa zamanda Kayserispor'dan ayrılması bekleniyor.
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