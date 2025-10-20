Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Carole, Samsunspor maçında sarı kart görerek Fatih Karagümrük müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'da, sahasında karşılaştığı ve 3-1 mağlup olduğu Samsunspor maçında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Samsunspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan Lionel Carole, müsabakanın 13. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü.
Carole, ligin 10. haftasında 24 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Carole, Fatih Karagümrük Maçında Cezalı - Son Dakika
