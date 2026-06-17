Çarşambaspor'dan açıklama - Son Dakika
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Çarşambaspor'dan açıklama

Çarşambaspor\'dan açıklama
17.06.2026 19:57  Güncelleme: 20:02
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Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselme final maçında Bitlisspor'a mağlup olan Çarşambaspor'un başkanı Muhammet Ali Torun, maçta yaşanan olaylar ve hakem kararları nedeniyle takımının 'katledildiğini' ve sahipsiz bırakıldığını söyledi. Torun, TFF'ye ve yerel yöneticilere tepki gösterdi.

Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselme final maçında Bitlisspor'a mağlup olan Çarşambaspor'da Başkan Muhammet Ali Torun, "Çarşambaspor sahada katledilmiş, finallerde sahipsiz bırakılmıştır" dedi.

Çarşambaspor Kulübü Başkanı Muhammet Ali Torun, 14 Haziran'da İstanbul'da oynanan ve olaylara sahne olan 3. Lig'e yükselme final maçının ardından yazılı açıklama yaptı. Torun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon başında final maçlarının 22-24 Mayıs tarihlerinde oynanacağını duyurduğunu hatırlatarak, rakip grupta yaşanan şike soruşturması nedeniyle karşılaşmanın yaklaşık bir ay ertelendiğini belirtti.

Erteleme kararında kulüplerinin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ifade eden Torun, "TFF'nin takvimi yönetememesi nedeniyle kulübümüz büyük mağduriyet yaşamıştır. Federasyona yaptığımız başvurular dikkate alınmamış, taleplerimiz göz ardı edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Final karşılaşmasının oynandığı İstanbul Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yaşananlara da değinen Torun, taraftarların ve basın mensuplarının stada alınmadığını, yeşil-beyazlı taraftarların pankartlarının içeri sokulmasına izin verilmediğini öne sürdü. Protokol tribününde Çarşambaspor yönetimine ayrılan koltukların rakip takım tarafına tahsis edildiğini savunan Torun, kulüp olarak deplasmanda adeta yalnız bırakıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönetimini de eleştiren Torun, maç boyunca takımları aleyhine kararlar verildiğini iddia etti. Özellikle kırmızı kart ve penaltı pozisyonlarına dikkat çeken Torun, hakem kararlarının maçın sonucunu doğrudan etkilediğini savunarak, yaşananların ardından TFF ve ilgili kurumlar nezdinde hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Şehrin siyasi ve idari temsilcilerine de sitem eden Torun, Çarşamba Belediye Başkanı dışında final maçında yanlarında kimsenin olmadığını belirtti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Çarşambaspor, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çarşambaspor'dan açıklama - Son Dakika

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