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CAS, IOC'nin IBA'yı tanımama kararını reddetti - Son Dakika
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Spor

CAS, IOC'nin IBA'yı tanımama kararını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama kararına yönelik yapılan itirazı reddetti. CAS, IBA'nın itiraz başvurusunu, yönetimsel ve finansal şeffaflık ve sürdürülebilirlik eksikliği gerekçesiyle reddetti. Böylece, boksun Tokyo 2020'de olduğu gibi Paris 2024'te de olimpik spor statüsünü koruyan IBA yerine IOC tarafından düzenlenecek.

02.04.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama kararına yönelik yapılan itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, IBA'nın itiraz başvurusunun yönetimsel ve finansal anlamda gerekli şeffaflık ve sürdürülebilirlik sağlanmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Paris 2024'te olimpik spor statüsünü koruyan boksun Tokyo 2020'de olduğu gibi eleme ve madalya organizasyonları, IBA yerine IOC tarafından düzenleniyor.

Kaynak: AA

Paris, Tokyo, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor CAS, IOC'nin IBA'yı tanımama kararını reddetti - Son Dakika

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