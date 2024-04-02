CAS, IOC'nin IBA'yı tanımama kararını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama kararına yönelik yapılan itirazı reddetti.
CAS'tan yapılan açıklamada, IBA'nın itiraz başvurusunun yönetimsel ve finansal anlamda gerekli şeffaflık ve sürdürülebilirlik sağlanmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
Paris 2024'te olimpik spor statüsünü koruyan boksun Tokyo 2020'de olduğu gibi eleme ve madalya organizasyonları, IBA yerine IOC tarafından düzenleniyor.
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçının ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde güvenli alanda ligi bitirmek istediklerini söyledi. Belözoğlu, maç sonrası basın toplantısında Antalya deplasmanında hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet diledi ve takımının sahada kazanmayı hak ettiğini vurguladı. Ayrıca, Ankaragücü'nün ligde iyi bir konuma gelmek ve kupada finale çıkmak istediklerini belirtti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, önemli bir galibiyet aldıklarını ve gol ve galibiyet için mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan bazı yorumlara da cevap veren Icardi, dürüst bir kulüp olduklarını ve saldırı olduğu zaman cevap vermeleri gerektiğini belirtti.
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