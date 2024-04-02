CAS, IOC'nin IBA'yı tanımama kararını reddetti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den açıklamalar

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, önemli bir galibiyet aldıklarını ve gol ve galibiyet için mutlu olduğunu söyledi. Ayrıca, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan bazı yorumlara da cevap veren Icardi, dürüst bir kulüp olduklarını ve saldırı olduğu zaman cevap vermeleri gerektiğini belirtti.