Çatak'ta Rafting Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çatak'ta Rafting Şampiyonası Başladı

Çatak\'ta Rafting Şampiyonası Başladı
16.07.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları başladı. 180 sporcu katılıyor.

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı.

Türkiye Kano Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığı'nın iş birliğiyle Çatak Çayı'nda düzenlenen şampiyonaya 9 ilden 180 sporcu katılıyor. Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olan ve raftingcilerin ilgisini çeken Çatak Çayı'ndaki şampiyona, 18 Temmuz'da sona erecek. 33 takım, 180 sporcu, idareci, antrenör ve hakem heyetiyle birlikte toplam 250 kişi misafir ediliyor.

Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Gürkan Köse, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonumuz Türkiye Kano Federasyonu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bir organizasyon. Buradaki hedefimiz; raftingi Türkiye'nin dört bir yanına yaymak, bu sporlara layık sporcular yetiştirmek ve sporun kardeşliğini halkla buluşturmaktır. Türkiye'nin birçok ilinden katılım var. Muğla, Yozgat, Giresun, Rize, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır ve ev sahibi olarak Çatak'tan var. Çatak parkuru; rafting için gayet ideal bir parkur. Parkurların zorluk seviyeleri var, burası da orta seviye bir parkur. Hem turistik hem de sportif anlamda hizmet verebilecek bir parkur. Öte yandan raftingi diğer branşlardan ayıran en temel özellik; hareketli bir zemin üzerinde yapılan bir spor. O yüzden birçok branştan çok daha farklı. Organizasyon sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Burası havaalanına yaklaşık 1 saat mesafede, ulaşımı kolay. Burada her türlü imkana erişim de kolay. Burada herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Tam tersine beklenenden çok daha fazla memnuniyet ve huzur var. Bu konuda paydaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz" dedi.

Rize'den gelen sporculardan Ahmet Raşitoğlu ise milli takım sporcusu olduğunu belirterek, "Burada rakım dolayısı ile biraz zorluk çekiyoruz ama parkur oldukça güzel bir parkur. Yarış devam ediyor. Şu anda şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. İnşallah şampiyonlukla bitireceğiz yarışı" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Türkiye, Çatak, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Çatak'ta Rafting Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:13:15. #7.13#
SON DAKİKA: Çatak'ta Rafting Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.