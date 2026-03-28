Çatalcaspor U18, İstanbul ve Türkiye Şampiyonası'na Katılacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çatalcaspor U18, İstanbul ve Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

28.03.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇATALCASPOR U18 Takımı, U18 Ligi 2'nci Grubu lider tamamladı ve play-offta Siyavuşpaşa'yı yenerek İstanbul Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı.

Çatalcaspor U18 Takımı, U18 Ligi 2'nci Grubu 35 puanla lider olarak tamamladı. Play-off oynayan Çatalcaspor U18 Takımı, normal süresi 3-3 biten maçın penaltı vuruşlarında Siyavuşpaşa'yı 5-4 mağlup ederek İstanbul Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Çatalcaspor U18 Takımı, İstanbul Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

İstanbul'da şampiyon olarak Türkiye'de ses getirmek istediklerini ifade eden Çatalcaspor Altyapı Sorumlusu Bahadır Davran, "3 senedir bu şampiyonluğu hep kıl payı kaçırdık. Bu sene hedefimize nihayet ulaştık. Şimdi sıradaki hedefimiz İstanbul şampiyonluğu ve sonrasında Türkiye'de ses getirmek için Türkiye şampiyonluğu mücadelesi vereceğiz. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Biz her zaman hedefimizi, hayalimizi şampiyonluk olarak koyuyoruz. İlk hedefimize ulaştık. Şimdi daha çok çalışıp daha fazlasını başarmak istiyoruz. İlçemiz Çatalca içinde mücadele ediyoruz. Tabii ki her şeyden öte önceliğimiz çocuklarımızın başarısı ve bu başarıyla birlikte her birini futbol dünyasındaki kendi hayallerine kavuşturmak. Bu sene bu takımdan 4 oyuncuyu A takımımıza kazandırdık ve BAL liginde oynadılar. Umarım çok daha iyi yerlere gelirler. Bunun içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bize destek olan Çatalca Belediye'mize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:46
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı! Akıllara Hakan Sabancı'nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 12:57:05. #.0.5#
Çatalcaspor U18, İstanbul ve Türkiye Şampiyonası'na Katılacak
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.