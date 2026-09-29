Catalina Kanalı'nı 16 saat 43 dakikada geçen Ece Demir, Manş Denizi'ne hazırlanıyor

Dünyanın en zorlu açık su yüzme parkurlarından ABD'deki Catalina Kanalı'nı 16 saat 43 dakikada yüzerek geçen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü yüzücüsü Ece Demir, bundan sonraki hedefi olan Manş Denizi için çalışmalarını sürdürüyor.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlayan 23 yaşındaki Demir, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Catalina Kanalı'nı geçmek için uzun bir hazırlık maratonu yaptı.

Her gün Çanakkale Boğazı'nda antrenman yapan Ece Demir, 13-14 Eylül'deki Catalina Kanalı geçişini 16 saat 43 dakikada tamamladı.

Kendisine yeni hedefler koyan Ece Demir, Manş Denizi için çalışmalarını sürdürüyor.

"Başarılarımı daha üst seviyelere taşımayı hedefliyorum"

Ece Demir, AA muhabirine yüzmeye 5 yaşındayken başladığını söyledi.

Karadenizli olmalarına rağmen ailesinde kimsenin yüzme bilmediğini anlatan Demir, kendisinin zamanla yüzmede ileri seviyelere geldiğini anlattı.

Demir, her geçen yıl önemli başarılar elde ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Açık su yüzme yarışlarına katılıyorum. Triatlon yapıyorum. Spor benim için çok önemli. Yüzme tabii ki daha önemli. Şu anda Catalina Kanalı geçişini 16 saat 43 dakikada tamamlayarak en genç Türk sporcu ünvanını kazandım. Bu benim için Triple Crown of Open Water Swimming için önemli bir adım. Geçen yıl 48 kilometrelik Bridges Swim Manhattan parkurunu tamamlayarak bu parkuru geçen en genç Türk kadın sporcu olmuştum. Başarılarımı daha üst seviyelere taşımayı hedefliyorum."

Ece Demir, Catalina Kanalı geçişi için 2 yıl boyunca hazırlık yaptıklarını anlattı.

Okyanus Yedilisi (Ocean's 7) yolculuğunda ilk adımı attığını belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devamı da gelecek inşallah. Yaklaşık 2 yıldır yoğun bir antrenman sürecimiz var. Özellikle bu yaz döneminde her ay yaklaşık 150 kilometreye yakın antrenman yaptık. Yoğun bir antrenman tempomuz var. Kuvvet antrenmanları, havuz ve deniz antrenmanları var. Antrenmanlarımızı da genelde Çanakkale Boğazı'nda yapıyoruz. Tüm bölgede hava şartları ne olursa olsun çalışmaya gayret gösteriyoruz."

Demir, bundan sonraki hedefinin Manş Denizi olduğunu belirterek "Triple Crown'u bitireceğim. Ardından da Ocean's 7'nin ikinci parkurunu yüzüp yeni başarılar elde edeceğim." dedi.

Demir, Catalina Kanalı'nı geçerek elde ettiği başarının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayarak "Gerçekten hayal etmiştim ve çok çalışmıştım. Emeklerimin karşılığını alabildim. Bu yarışlar, yani okyanus parkurları aslında sizin elinizde olmayan şeyler barındırıyor. Okyanus size izin verirse yüzersiniz. Bana okyanus o gün izin verdi. Yüzebildim ve en genç Türk sporcu oldum. Biliyorum ki daha nice parkurlar olacak." ifadelerini kullandı.

Catalina'daki başarı öncesi gece ve gündüz antrenmanları yaptığını belirten Demir, "Hava şartları biraz zorluydu. Saat tahminimizden daha uzun sürdü. Biz 13-14 saat civarı düşünüyorduk ama 16 saati geçti. Bitirebileceğime inanıyordum. O yüzden saati çok dert etmedim. Sadece yüzmeye odaklandım. Gece yüzerken daha çok keyif aldım aslında. Çünkü görmediğim şeyden korkmuyorum. Gündüz başlayınca da balıkları seyrede seyrede yüzdük, çok keyifliydi." diye konuştu.