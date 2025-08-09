Cavidil Spor’un 1. Lig Tehdidi - Son Dakika
Cavidil Spor’un 1. Lig Tehdidi

09.08.2025 09:40
Cavidil Spor, 1. Lig katılım ücreti bulamadığı için parçalamayla karşı karşıya.

DENİZLİ (İHA) – Denizli tarihinde bir ilke imza atarak Voleybol Erkekler 1. Ligine yükselme başarısı gösteren Cavidil Spor, kentten destek bulamadığı gerekçesiyle lige katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Liginde mücadele eden Denizli Cavidil Spor Erkek Voleybol Takımı, Final Grubu Müsabakalarını 4. sırada tamamlayarak, Denizli tarihinde bir ilke imza attı. Kısıtlı imkanlarla mücadele ettiği ligde, birçok kulübü geride bırakan Cavidil Spor, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2025-26 sezonu için Voleybol 1. Ligine davet edildi.

Sınırlı imkanlarla 2. Ligde mücadele ederek 1. Lig hedefine ulaşan Cavidil Spor, önümüzdeki sezon için gerekli bütçeyi temin edebilmek için aylardır devam eden sponsor ve destek arayışlarından henüz olumlu bir dönüş çıkmayınca büyük bir çıkmaza girdi. 8 Ağustos'ta ödenmesi gereken 275 bin TL'lil katılım ücretini de yatıramayan Cavidil Spor, federasyon yetkililerinden 1 haftalık ek süre talep etti. Sınırlı imkanlarla büyük bir başarıya imza atan takımın, katılım ücreti ve sponsor desteğini bulamaması halinde ligden çekilme kararı almak zorunda kalacağı bildirildi.

"Hedefimize ulaştık ama"

Geçen sezon yola çıkarken hedeflerini 1. Lig olarak belirlediklerini ifade eden Cavidil Spor Asbaşkanı Ali Atıcı, "Denizli tarihinde bir ilke imza atarak 1. Lige çıkmayı hedeflemiştik. Lig ve ardından play-off'larda çok iyi bir mücadele sergileyerek, hedefimize ulaştık. Yakalanan başarıdan dolayı oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Erkekler Voleybol 1. Ligine davet edildik ama bu mutluluğumuzu maalesef yaşayamıyoruz. Aylardır kentimizin yöneticileri ve önde gelen isimleriyle görüşüyoruz. Tüm çabalarımıza rağmen sponsor desteği alamadık. 1. Ligde mücadele edebilmek için 15-20 milyon TL gibi bir bütçeye ihtiyaç var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bir çözüm bulunamaz ise lige katılamayacağız. Denizli'ye 1. Lig heyecanını yaşatmayı, büyük takımları kentimizde ağırlamayı ve bu sayede hem sosyal yaşantı hem ekonomiye katkı sağlamayı çok istemiştik. Denizli olarak büyük bir mücadeleyle kazanılan bu imkanı değerlendiremeyecek olmaktan dolayı üzgünüz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

